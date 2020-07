VIDÉO - DJ Snake : "Je suis toujours reçu chez Fun Radio avec beaucoup d'amour"

publié le 27/07/2020 à 10:00

L'histoire d'amour entre Fun Radio et DJ Snake n'est plus à démontrer. Le DJ français à la discographie faramineuse s'est rendu dans nos studios à de multiples reprises. Que ce soit pour nous parler de ses projets musicaux, de sa vision sur l'industrie musicale, ou bien encore de mixer sur la scène de l'AccorHotels Arena pour Fun Radio Ibiza Experience, et de jouer au football avec nos animateurs, l'artiste natif du Val-d'Oise, s'est toujours présenté comme un artiste avec qui il est agréable de passer du temps, et d’échanger.

"Là je suis ici parce qu'on se respecte mutuellement. On a créé un truc, on a créé une histoire entre nous. Quand je viens là [à Fun Radio], je ne suis même pas en stress. Je ne demande pas les questions, je viens vraiment les mains dans les poches, et je suis toujours reçu chez Fun Radio avec beaucoup d'amour, et c'est authentique. Quand je parle, on me laisse parler. Là je suis parmi vous, je sors mon album (Carte Blanche), et c'est un honneur. Merci à tout le monde et merci à Fun Radio", nous avait confié DJ Snake, en juillet 2019, avec beaucoup d'émotions devant nos animateurs JB et Alex Wat.

Il est à noter que le concert du DJ français arrive dans les salles obscures pour une diffusion unique le 27 août 2020, à 21 heures.