"Party Fun Live" s'installe à Rennes avec Martin Solveig et Boston Bun

publié le 02/12/2019 à 08:07

C'est l'évènement de cette fin d'année à ne pas louper. Party Fun Live, le rendez-vous danse/électro de notre antenne, qui vient à la rencontre de nos auditeurs dans tout l'hexagone, va s'installer dans la ville de Rennes.

Le show prendra place au MeM, un étonnant chapiteau situé non loin du centre-ville, qui accueille de nombreux concerts et évènements. Au programme : animations, musique et performance d'artistes, le tout dans une ambiance festive et bucolique. Pour cette deuxième édition de la saison 2019/2020, Fun Radio vous a réservé une belle surprise puisque le DJ Martin Solveig viendra mixer dans la soirée.



Party Fun Live Martin Solveig Crédit : Fun Radio

Le premier invité de notre nouveau podcast natif baptisé All Stars, viendra nous jouer ses plus gros morceaux sur scène. Hello, Do It Right, ou bien encore Everybody, l'artiste de 43 ans les mixera tous. Il sera accompagné d'un autre DJ, Boston Bun, jeune producteur originaire de Paris qui s'est fait connaître grâce à sa mixtape Lean House.



Pour aller applaudir les deux Français le 18 décembre prochain, il vous suffit de réserver vos places gratuitement sur le site www.weezevent.com/party-fun-live-rennes.