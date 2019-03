VIDÉO - Le Tuto Fun Radio spécial Carnaval

publié le 05/03/2019 à 15:35

Le Tuto Fun Radio spécial Carnaval était animé par Laurène des Ateliers de Laurène ce mardi 5 mars. Marion, Anne-So (Marion et Anne-So), Karel (Lovin'Fun), Elliot (Bruno dans la radio) et Cyrine (une fidèle auditrice de Fun Radio), ont créé des masques qui accessoiriseront leur déguisement.



Alors que Karel part sur un domino assez "plumé", Elliot taquine Marion ou Anne-So, et fait connaissance avec Cyrine.

A la fin, Laurène donnera le meilleur "faiseur de masque" parmi les animateurs présents.

Vous pouvez également voter en commentaire pour celui sur qui vous misez, et tenter de gagner un kit "Nail Art" des Ateliers de Laurène.



Regardez la famille #FunRadio en vidéo.