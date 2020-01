publié le 24/01/2020 à 15:04

L'affiche fait rêver. Les organisateurs du festival Tomorrowland ont révélé ce vendredi 24 janvier les noms de tous les artistes présents pour cette 16e édition. Ainsi, on apprend la présence de Dimitri Vegas & Like Mike, David Guetta, Martin Garrix, Don Diablo, Timmy Trumpet, ou bien encore Steve Aoki.

Lieu incontournable de la fête et de la musique électro, le prestigieux festival qui prend place chaque année dans la ville de Boom, en Belgique, risque d'afficher complet très rapidement. L'ouverture des préventes se fera samedi à partir de 11 heures pour la Belgique et 17 heures pour l'international.

Pour être sûr d'obtenir votre précieux sésame il vous faudra être enregistré sur le site officiel de Tomorrowland et patienter jusqu'au moment où les billets seront mis en vente. Le prix des places oscille entre 105,05 euros pour un pass journalier et 249 euros pour un ticket combi. L'événement aura lieu l'été prochain et s'étalera sur deux week-ends, du 17 au 19 juillet et du 24 au 26 juillet.