publié le 12/12/2019 à 12:47

Préparez-vous, l'événement risque d'afficher complet très rapidement. Véritable institution des festivals, Tomorrowland 2020 vient tout juste d'annoncer au travers d'une vidéo, le lancement du pré-enregistrement pour réserver ses places.

Ainsi, samedi dès 14 heures, il vous sera possible d'accéder à la réservation de places pour ce show incroyable. Tomorrowland est le plus grand festival dance au monde. En témoigne sa programmation aux petits oignons. DJ Snake, David Guetta, Martin Solveig, Afro Jack, Martin Garrix ou bien encore Dimitri Vegas & Like Mike, tous ont foulé la prestigieuse scène.

Véritable show à la scénographie incroyable, les billets de Tomorrowland s'épuisent en un temps record chaque année puisqu'il romet à tous les festivaliers de s'immerger dans son monde magique et mythologique.