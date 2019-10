Fun Radio se délocalise cette semaine pour l'Amsterdam Dance Event

publié le 14/10/2019 à 12:44

A partir de mercredi et jusqu'à samedi, Fun Radio est en direct d'Amsterdam.

Du mercredi au vendredi à 19h (16h samedi) retrouvez les plus grands DJs en mix et en interview avec JB et Alex Wat.

Vendredi soir, découvrez le palmarès complet et la remise des trophées des Fun Radio DJ Awards de 19h à 22h.

Le programme en détail :

Mercredi 16 octobre 2019 et jeudi 17 octobre : Le Before en direct depuis l'Andaz Hotel (19h-20h en direct)

Vendredi 18 octobre 2019 : Le Before (19-20h), suivi des Fun Radio DJ Awards (20-22h) et de PartyFun (22h-minuit)

Samedi 19/10 : délocalisation « spéciale ADE » depuis l’Andaz Hotel entre 16h et 20h puis diffusion de l’AMF le samedi 19 en clôture de l’ADE

Les invités :

Mercredi : KSHMR, Armin Van Buuren

Jeudi : Kriss Kross Amsterdam

Vendredi : Lucas & Steeve, Timmy Trumpet

Samedi : Sam Feldt, Aazar, Jonas Blue, Maurice West, Mike Williams, Oliver Heldens, Martin Jensen, Henri PFR.