"Fun Radio Ibiza Experience 2020" : découvrez le nom du deuxième artiste présent

publié le 09/01/2020 à 08:31

Leur tube All Day And Night fera vibrer la salle de concert. Europa sont les deuxièmes artistes confirmés pour Fun Radio Ibiza Experience 2020. Nouveau groupe, fondé en début d’année 2019, celui-ci est composé de Martin Solveig et Jax Jones.



Après s’être produit sur les plus grandes scènes européennes cet été, le duo jouera aux côtés des deux frères belges, Dimitri Vegas & LikeMike, afin de vous offrir un show de grande qualité.



Hello, All Star, Juliette & Romeo, You Don’t Know Me, Instruction, ou bien encore Breathe, ils vous joueront leurs plus grands tubes. Les deux artistes sont déjà venus à de multiples reprises sur notre antenne. Il nous avait d’ailleurs expliqué comment leur rencontre s’était passée au micro de JB.



Si vous souhaitez assister à ce show d’exception, il vous suffit de réserver vos places sur Funradioibizaexperience.fr.