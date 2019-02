publié le 19/02/2019 à 15:27

Le 15 Février 2019 Fun Radio Live débarquait pour la première fois à l'Axone de Montbéliard avec les stars Fun Radio en live, Bigflo & Oli, Ridsa, Sound Of Legend, Boostee, Kamaleon, LUDE, Tydiaz avec un Warm up by Alex Wat, le Dj Party Fun!



Retrouvez en vidéo les interview de Sound Of Legend, Boostee, Kamaleon, LUDE, Tydiaz par Corentin de Fun Radio Belfort et JB.

Et rendez-vous le 23 février à partir de 18h sur Fun Radio pour une retransmission du show présentée par par Marion & Anne-So du Night Show et Corentin animateur local de Belfort-Montbéliard.

