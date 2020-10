Fun Radio Live s'installe à Paris avec Ofenbach

publié le 13/10/2020 à 15:18

Un Fun Radio Live à ne pas louper. Fun Radio vous invite à faire la fête en cette période compliquée d'épidémie de Covid-19. Évidemment, tout cela dans le respect des gestes barrières (masque, distanciation physique, gel hydroalcoolique). L'événement prendra place le 29 octobre au Generator Hostel, un lieu charmant situé dans le 10e arrondissement de la capitale.

Les Ofenbach, composés de Dorian et César, mixeront leurs plus grands morceaux (Katchi, Paradise, Rock It, Be Mine, ou bien encore Insane) pendant cette soirée. Si vous souhaitez participer à cet événement, il vous suffit d'écouter l'antenne de Fun Radio et Le Before tous les soirs afin de remporter vos invitations.

Notre animateur DJ Alex Wat sera également de la partie puisqu'il assurera un mix d'une heure juste avant le passage du duo parisien.