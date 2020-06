Bob Sinclar, Martin Solveig, Ofenbach... Fun Radio fête la musique !

publié le 10/06/2020 à 09:00

Préparez-vous à danser toute la journée en écoutant Fun Radio. À l'occasion de la fête de la musique, notre antenne vous réserve une programmation musicale de grande envergure avec les plus grands noms de la scène électro française.

Bob Sinclar, Feder, Kungs, Martin Solveig, mais également Ofenbach seront présents dans nos studios afin de vous faire vivre une journée musicale agréable le vendredi 19 juin. Et pour cette occasion, Fun Radio vous propose de participer à cet événement avec tous les artistes puisque dès 19 heures, et ce jusqu'à minuit, il vous sera possible de rejoindre la soirée via Zoom.

Cette dernière sera animée par JB, qui officie chaque soir dans Le Before Party Fun. Les auditeurs et auditrices pourront ainsi apparaître sur les vidéos pendant les mixes. Et ce n'est pas tout, puisque ces derniers auront carte blanche, tout le week-end, concernant la playlist de notre antenne en choisissant leurs titres préférés. Summer is coming !