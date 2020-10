Le duo Ofenbach s'installe sur l'antenne de Fun Radio

publié le 06/10/2020 à 09:32

Les Ofenbach s'installent sur notre antenne ce mardi 6 octobre. Leurs titres sont devenus incontournables. Katchi, Paradise, Rock It, Be Mine, ou bien encore Insane, en moins de cinq ans, les deux amis d'enfance originaires de Paris ont su conquérir le cœur d’innombrables internautes et passionné.e.s de musique électro.

Le duo, composé de Dorian et César, sera en interview dans Le Studio Fun Radio (avec JB, Justine et Julien Tellouck) et en mix dans Le Before (avec Alex Wat). Le groupe français, qui connaît un succès dithyrambique à travers le monde, s'est déplacé à de multiples reprises dans nos locaux. Entretiens avec nos animateurs et animatrices, performances live dans nos studios, les deux artistes connaissent très bien nos locaux.

La rédaction de Fun Radio vous propose de (re)découvrir les meilleurs titres du duo français à travers la vidéo ci-dessous. Ne manquez pas leur venue sur notre antenne !