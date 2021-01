Fun Radio Live Stream Experience : où et comment suivre la soirée ?

publié le 15/01/2021 à 09:45

C'est LE concert à ne surtout pas manquer en ce début d'année. Annoncé depuis plusieurs semaines sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, notre antenne, et notre site internet, Fun Radio Live Stream Experience arrive ce vendredi 15 janvier à 19 heures.

Au programme de cette folle soirée, un line-up d'exception, 100% tricolore. C'est bien simple, Fun Radio a réuni les meilleurs DJ français pour vous offrir 4 heures de mix. David Guetta, Bob Sinclar, Martin Solveig, Kungs et Ofenbach joueront leurs plus beaux morceaux sur la scène de l'Accor Arena, emblématique salle parisienne dans laquelle ont été enregistrées nos quatre éditions de Fun Radio Ibiza Experience.

Pour suivre la soirée, rien de plus simple : l'événement, diffusé sur notre antenne dès 19 heures pile, sera également à vivre en vidéo sur notre page Facebook, Twitch, mais aussi sur funradio.fr et notre application mobile. Et pour celles et ceux qui souhaitent visionner le concert devant leur télévision, rendez-vous le mardi 19 janvier à 23h30 sur W9.

Solidaire face au virus, Fun Radio soutient "La Fondation de France"

Dans le cadre de concert digital, entièrement gratuit, notre antenne s'associe à La Fondation de France qui lutte chaque jour face au virus et vient en aide au personnel soignant ainsi qu'aux personnes vulnérables présents en première ligne face à la crise sanitaire. Ainsi, pendant toute la soirée, il vous est possible d'agir et soutenir l'association en faisant un don sur leur site internet en cliquant sur le lien ci-dessous.



> Faire un don à La Fondation de France.