Ofenbach sur Fun Radio : "'Wasted Love' est un morceau très mélancolique"

publié le 11/01/2021 à 11:00

"On compte revenir encore plus souvent sur Fun Radio en 2021". Déjà très présents dans nos studios, les Ofenbach comptent bien réitérer cela pour la nouvelle année. Et c'est ce que les deux complices ont fait vendredi 8 janvier. Dans le cadre de la sortie de leur nouveau titre, baptisé Wasted Love - actuellement diffusé sur notre antenne, Dorian et Cézar nous ont confié quelques secrets sur la création de ce futur hit.

"La création de ce morceau s'est faîte il y a six mois avec Lagique (avec qui le duo partage le morceau), un chanteur néerlandais. Il nous a proposé cette mélodie et on a tout de suite dit ok (...). Au début, le morceau ne ressemblait pas tout à fait à ça. C'était très différent. On a même changé le "Lalala" pour que ça reste du Ofenbach(...). C'est un morceau très mélancolique", nous a expliqué le duo sur Fun Radio.

Pour rappel, les Ofenbach, récompensés lors de la soirée des Fun Radio DJ Awards 2020 dans la catégorie "Meilleur Single Dance" avec leur titre Head, Shoulders, Knees & Toes, seront présents lors de notre concert événement réunissant la crème des DJ's, Fun Radio Live Stream Experience. Celui-ci sera à suivre, gratuitement, le 15 janvier dès 19 heures sur notre antenne et nos réseaux sociaux.