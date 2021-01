Martin Solveig sur Fun Radio : "J'ai envie de faire un album"

publié le 12/01/2021 à 11:04

Il fait partie des DJ français les plus populaires de l'Hexagone. Très apprécié par le public et la profession, Martin Solveig a réussi à s'imposer - en près de 30 ans de carrière - dans le cœur des mélomanes. Présent le vendredi 15 janvier pour Fun Radio Live Stream Experience, notre concert digital événement à l'Accor Arena, l'artiste de 44 ans nous fait quelques confidences sur ce show enregistré il y a quelques jours de cela où il était seul sur scène, les gradins vides.

"C'est hyper déstabilisant [de jouer dans une salle vide, ndlr]. C'est presque plus impressionnant qu'un grand espace plein. Grâce à l'habillage sur lequel la production a travaillé et qui est hyper spectaculaire, très vite quand le show démarre on oublie un peu l'absence de public. On se dit que le public sera là par écrans interposés et on y va", a-t-il confié au micro de Fun Radio.

Le concert a bénéficié d'une production léchée de la part de Hï [en charge de l'événement], société habitué à gérer des shows hallucinants à Ibiza.

Un prochain album pour bientôt ?

Son dernier album, Smash, remonte à 2011. Interrogé par notre animateur Alex Wat sur la possibilité d'en sortir un prochainement, le DJ n'y est pas allé par quatre chemins. Sa réponse est définitivement oui. "Je pense qu'après cette pause, il va falloir prendre la parole de manière claire. Je pense qu'un album me paraît être la bonne façon de faire. Est-ce que je vais y arriver ? Je ne sais pas. Si je n'y arrive pas il n'y en aura pas (...). J'ai fait plein de rencontres et eu des inspirations (...). J'ai envie de faire un album".

Pour l'heure, aucune date en vue même si on trépigne déjà d'impatience de pouvoir l'écouter.