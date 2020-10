Kev Adams et le Fridge Comedy Room - L'intégrale du 4 octobre

publié le 04/10/2020 à 21:00

Un casting trois étoiles. Pour cette nouvelle émission, on a pu retrouver John Eledjam, fidèle compagnon de Kev Adams, Edgar-Yves, jeune humoriste repéré sur la scène du Fridge Comedy Room, Samuel Bambi, humoriste qui a formé un duo hilarant avec Younes Depardieu, et Marion Gagnot, ancienne animatrice sur notre antenne, cheffe de bande de Marion et les garçons.



Au programme de cette troisième émission : le journal du Fridge (un traitement décalé et corrosif de l'actualité), les anecdotes (chaque personne autour de la table doit trouver à qui appartient le récit raconté), la question ou Marion (les auditeurs et auditrices posent leurs questions les plus gênantes à Kev Adams, mais si la question paraît trop embarrassante, le comédien choisi alors une question venant de Marion Gagnot).



Plusieurs humoristes sont venus ponctuer l'émission avec des sketchs tordants joués en direct. Alex Fredo, musicien, humoriste, nous a dévoilé ses reprises musicales bien particulières, Ilyes Djadel nous a offert une prestation très drôle avec un sketch qui évoque les aléas de ses rencontres sentimentales à Paris, et John Eledjam nous a fait écouter son canular dans lequel il piège Coline, qui s'occupe de la programmation du Fridge Comedy Room et de la venue des différents artistes.



D'autres séquences ont été mises à l'honneur dans cette troisième émission, parmi lesquelles le clash-clash, et le happening de fin avec une belle surprise dans les studios de RTL2.