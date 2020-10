La collaboration entre Angèle et Dua Lipa confirmée

publié le 19/10/2020 à 14:17

Un duo très attendu. La collaboration musicale entre Angèle et Dua Lipa se dessine un peu plus au travers de photos dévoilées sur les réseaux sociaux, confirmant ainsi l'arrivée imminente de leur titre. Les deux stars de la chanson ont été aperçues, mercredi 14 octobre, dans les rues de Londres, ville dans laquelle est tourné leur clip vidéo. Une présence qui n'a pas échappée aux internautes, très enthousiastes quant à l'idée d'écouter ce potentiel hit européen.

Du côté de Dua Lipa et Angèle, c'est le silence radio. Aucune des deux n'a communiqué sur la parution de ces clichés dévoilés par le magazine britannique The Sun, qui a pointé du doigt un non-respect des gestes barrières et une interruption de tournage avec les forces de l'ordre. Des accusations que réfute l'interprète de Physical. "C'est complètement faux - absolument toutes les directives ont été respectées. C'est l'une des nombreuses histoires fausses publiées par ce journal sur moi cette année. Mes avocats ont envoyé une lettre au journal aujourd'hui. Il est dommage que certains représentants de la presse britannique tiennent plus à vendre des journaux qu'à la vérité ou aux sentiments de la personne dont ils parlent", a-t-elle déclaré en story Instagram.

Le morceau n'a toujours pas de date de sortie, mais devrait figurer sur la réédition de l'album Future Nostalgia, avec une pléthore d'artistes parmi lesquel(le)s Madonna, Gwen Stefani, Missy Elliott ou bien encore Mark Ranson.

📸 | @DUALIPA shooting a music video in London yesterday evening (14/10) pic.twitter.com/6ee1sphO7J — Dua Lipa Hungary (@dualipahungary) October 15, 2020