VIDÉO - Kungs, Dua Lipa, Topic... Découvrez la playlist summer de Vacher !

publié le 03/08/2020 à 16:59

Une playlist d'été qui saura vous faire danser sur les plages ou ailleurs. Notre animateur Vacher vous dévoile ses morceaux préférés du moment. Dua Lipa (Break My Heart), Kungs (Dopamine), Topic (Breaking Me) ou bien encore Sound of Legend (When The Beats Drops Out), Tiësto (Nothing Really Matters) vous retrouverez la crème des artistes Fun Radio qui font vibrer chaque jour les murs de nos studios.

Que vous soyez fans de sons electro ou même latino, cette playlist aura de quoi vous enthousiasmer pendant vos quelques jours de repos à la mer, en montagne ou même en pleine forêt.

Pour rappel, l'équipe du Vacher Time vous attends dès le 24 août à partir de 9 heures sur Fun Radio. L'émission sera diffusée juste après celle de Bruno dans la radio. La passation entre les deux se fera sous forme de jeu.