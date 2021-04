publié le 05/04/2021 à 06:00

N'y a-t-il pas de meilleur combo pour éliminer cette dose abusive de chocolat ingurgité ce week-end avec Pâques ? Une Nintendo Switch avec le jeu Ring Fit Adventure. Voilà ce que notre antenne vous offre dans le cadre du son de la semaine. Deux cadeaux qui vous permettront de vous défouler et pratiquer une activité sportive sans risque à la maison.

Pour remporter la console de la firme japonaise et son jeu de sport, rien de plus simple. Il vous suffit d'écouter chaque jour l'antenne de Fun Radio. Une fois que vous entendez le titre Mi Niña de Wisin x Myke Towers, envoyez FUN au 74 900 (0,75€/SMS). N'oubliez pas, le son de la semaine peut tomber à tout moment et plusieurs fois... seulement sur Fun Radio.



> Wisin, Myke Towers, Los Legendarios - Mi Niña (Official Video)