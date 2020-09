"Les Marseillais" : Jessica, le phénomène des réseaux sociaux

publié le 23/09/2020 à 07:01

Phrases cultes, coups de gueules mais aussi crises de larmes, ils vous ont rendu accro à leur aventure. Ils sont spontanés et attachants, Les Marseillais Y en jamais assez. Dans ce podcast, vous allez redécouvrir les candidats et les candidates de la célèbre émission de W9. Les Marseillais se livrent comme jamais et vous entraînent dans leur vie, loin des caméras.

Dans ce deuxième épisode, rencontre avec une mère engagée, un phénomène des réseaux sociaux et membre fondatrice des Marseillais, vous vous en doutez peut-être, il s’agit de Jessica, qui est aussi une candidate "nature peinture".

Le public découvre Jessica en 2014 dans Les Marseillais à Rio. À cette époque, elle ne réalise pas qu'elle est devenue une Marseillaise connue. "Quand j'ai participé à ma première télé-réalité, je ne pensais pas que j'allais devenir ce que je suis", explique-t-elle dans Les Marseillais Y en a jamais assez. Jessica est l'une des personnalités les plus suivies sur les réseaux sociaux avec 5.6 millions d'abonnés avec qui elle partage son quotidien.

>> Marseillais y en jamais assez, une série d'épisodes exceptionnels sur les candidates et candidats de l'émission de télé-réalité diffusée sur W9. Au micro de Capucine Trollion, les plus célèbres membres de la "famille" des Marseillais se confient sur cette aventure qui a changé leur vie.