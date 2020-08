Marshmello : le DJ américain annonce la sortie d'un nouvel album pour 2020

publié le 20/08/2020 à 12:21

Un an déjà, qu'il n'avait plus sorti de disque. Marshmello, le célèbre DJ masqué a annoncé la sortie d'un nouvel album pour cette année 2020. C'est sur son compte Twitter que l'artiste américain, qui a fait ses débuts sous le nom de Dotcom, a dévoilé la bonne nouvelle, en écrivant sobrement : "Nouvel album cette année".

Ce nouveau disque intervient plus d'une année après la sortie de Joytime III, paru en juillet 2019, et dans lequel figuraient Yultron, Wiwek, Slushii, Flux Pavilion, Elohim et A Day To Remember.

Pour l'heure, aucune information n'a été communiquée quant à ce quatrième projet musical. Quel(le)s artistes a-t-il convié dessus ? Quand sortira-t-il ? Le secret reste total. Seule chose que l'on sait : la présence d'une collaboration avec Surf Mesa, qui a récemment connu un succès planétaire avec son morceau Ily (I Love You Baby) feat. Emilee.