VIDÉO - Diplo du groupe Major Lazer offre un mix incroyable sur Fortnite

publié le 05/05/2020 à 16:14

Les concerts virtuels comme nouvelle mode ? C'est la question que l'on peut se poser au vu des nombreuses performances scéniques que l'on observe dans le jeu vidéo Fortnite. Après l'invraisemblable concert de Travis Scott donné le mercredi 23 avril, c'est le membre fondateur du groupe Major Lazer, Diplo, qui a offert une expérience unique à ses fans.

Le DJ producteur s'est en effet produit devant les joueuses et joueurs du titre d'Epic Games. Son apparition était beaucoup moins spectaculaire que celle du rappeur de 28 ans, qui rappelons-le avait été entièrement modélisé en 3D pour l'occasion. Pour celui qui a mis en lumière DJ Snake, il était seulement question d'une arrivée sur grand écran avec cela dit une très belle scénographie (feux d'artifices, changements de couleurs, et autres effets visuels).

De quoi tout même satisfaire l'engouement des gamers qui n'ont pas manqué de faire danser leur avatar lors du mix de l'artiste. Lean On, Que Calor, Lay Your Head On Me ou bien encore Blow That Smoke le DJ producteur de 41 ans a joué ses plus grands titres. À noter que Diplo n'est pas le premier DJ à apparaître dans le jeu vidéo Fortnite puisque Marshmello s'était déjà produit en février 2019 devant plus de 10 millions de joueuses et joueurs.

> Marshmello - Alone (Fortnite Music Video)