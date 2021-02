publié le 05/02/2021 à 14:55

Il fait son grand retour. Martin Garrix vient de dévoiler, ce vendredi 5 février, sa nouvelle production musicale avec la chanteuse suédoise Tove Lo, qui a connu un succès grandissant à partir de 2014 avec son tube Habits (Stay High).

Le morceau, intitulé Pressure, est un petit régal pour les oreilles puisque l'association des deux artistes est parfaitement savoureuse. Voix sensuelle, mélodie prenante et production futuriste, tout y est. Mais le titre pourrait ne pas convaincre tout le monde. En effet, on est assez loin des productions musicales de Martin Garrix.

Celle-ci, très électro (trop diront certains) prend une direction artistique plus proche de Ytram, son alias qui lui permet de sortir des titres à l'opposé de certains de ses tubes, comme Forbidden Voices ou High On Life, plus grand public. Fun Radio a en tout cas été séduite puisque la chanson est à découvrir toute cette journée sur notre antenne.