"Fire", la nouvelle pépite musicale de Martin Garrix sous son alias Ytram

publié le 04/09/2020 à 14:29

Un titre entraînant. Martin Garrix vient de dévoiler sa nouvelle collaboration musicale en compagnie du producteur de musique anglais Elderbrook. Baptisé Fire, le morceau se différencie des productions que l'on connaît du DJ néerlandais, mais s'avère être une véritable pépite.

On est très loin des sonorités d'un Forbidden Voices, et pourtant la magie opère avec cette voix qui s'élève à chaque refrain. Le titre avait déjà conquis les internautes de Tomorrowland Around The World puisqu'il avait été présenté pour la première fois lors de la prestation de Martin Garrix.

L'artiste de 24 ans avait teasé l'arrivé de ce projet musical sur ses réseaux sociaux il y a quelques jours. Martin Garrix n'est pas le seul artiste a profité d'un alias pour sortir des titres inédits, souvent à contre-courant des productions actuelles. David Guetta ou bien encore Calvin Harris l'ont également fait.