"Party Fun Live" s'installe le 20 février à Lyon avec Bakermat, QQUN et Gaullin

Un événement à ne louper sous aucun prétexte. Party Fun Live, un rendez-vous incontournable de la fête, qui vient à la rencontre de nos auditrices et auditeurs dans toute la France va s'installer le temps d'un soir dans la ville de Lyon, le 20 février prochain.

C'est dans la nouvelle salle (ouverte en septembre 2019), le Bunker Club, située à quelques pas de la Gare Part-Dieu que le show aura lieu. Avec une capacité de 900 personnes et une surface de 600 mètres carrés, nul doute que les Lyonnais passeront une soirée mémorable avec les équipes de Fun Radio.

Seront présents : QQUN, Gaullin, Bakermat et notre DJ résidant, Alex Wat. Notre animateur JB sera également de la partie puisqu'il animera en direct, de là-bas, un Before Party Fun Live spécial. Pour assister à cette soirée il vous suffit de réserver gratuitement vos places via ce petit lien.