A l'hôpital des nounours de Nancy, les peluches entre de bonnes mains

publié le 03/04/2019 à 11:10

Les étudiants en médecine accueillent depuis le début de la semaine les enfants et leurs doudous à la fac de médecine. Objectif : dédramatiser l'effet "blouse blanche" auprès des jeunes. Cette visite s'intègre au programme scolaire dans le cadre de la découverte du corps et des premières notions d'hygiène et de santé. 770 élèves de grande section maternelle participent d'ailleurs à l'opération organisée par l'Association des Carabins de Nancy (ADCN).



Ce sont les étudiants en médecine et autres filières santé (pharmacie, odontologie, kinésithérapie,soins infirmiers et sage-femme) qui jouent le rôle de "nounoursologues". Une bonne occasion d'apprendre à travailler leurs relation avec de jeunes patients. Chaque peluche sera soignée en passant par la radio, la dentisterie voire même la chirurgie si besoin.

39 facultés de médecine se mobilisent en France mais l'hôpital des nounours de Nancy est le plus grand.



Rendez-vous jusqu'à vendredi de 9h15 à 11h30 et de 14h30 à 16h à Vandoeuvre-lès-Nancy.