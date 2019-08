"Ascendance" : le spectacle de sons et lumières à Toul

publié le 08/08/2019 à 11:29

La cathédrale de Toul se pare de lumières cet été. Pour la 5ème année consécutive, un spectacle de sons et lumières de 15 minutes est proposé sur le bas côté nord de l'édifice. La toiture de ce côté vient d'être rénovée. "C'est un spectacle sur l'Histoire de la cathédrale mais pas "contée". Les spectateurs peuvent associer les moments historiques qui ont jalonnés la construction et les différents moments de la vie de l'édifice. On voit les vitraux, les cloches, l'incendie, la destruction du bâtiment", explique Alde Armand, le maire de la ville.

Le spectacle a été conçu par la société Spectre Lab. Plusieurs mois ont été nécessaires pour mettre au point la technique. "Les cathédrale c'est toujours un peu compliqué. Celle-là a du relief, de la transparence, de l'opacité. Beaucoup d'études sont menées sur le terrain avant d'écrire le spectacle. On étudie d'un côté l'Histoire, de l'autre l'architecture.On passe par une phase de modélisation pour faire des effets 3D et ensuite ont redécoupe tout par projecteurs. En fait, on la décompose pour la recomposer après", détaille Jérôme Cézanne, directeur artistique de la société en charge du son et lumières.

> Un extrait du spectacle "Ascendance" sur la cathédrale de Toul Crédit Image : dailymotion | Date : 08/08/2019

Le show baptisé "Ascendance" met notamment en avant la verticalité de l'édifice. "On a essayé de retranscrire ce que l'on ressentait en abordant cette cathédrale et la première chose que l'on perçoit c'est cette sensation d'aspiration, de vertige. Il y a des passages avec de l'architecture qui s'élève, des flèches de lumières qui sont tirées vers le ciel pour évoquer les vitraux, on va parler de l'orgue qui a été détruit après la guerre et de la toiture qui a été rénovée provisoirement après la guerre aussi", décrit le directeur artistique de Spectre Lab, Jérôme Cézanne.

Le spectacle "Ascendance" est à découvrir du mercredi au dimanche à partir de 22h à Toul.