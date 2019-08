Reconnexion avec la nature cet été au parc Sainte-Croix

publié le 06/08/2019 à 12:05

Le parc animalier de Sainte-Croix en Moselle accueille plus de 1 500 animaux sauvages de 120 espèces différentes vivants en semi-liberté sur 120 hectares.

L'aventure a commencé il y a presque 40 ans. " Le parc est né en 1980 d'un agriculteur, Gérald Singer et sa femme. Passionnés de nature, ils voulaient faire découvrir à tous, la faune qui vit dans nos forêts", raconte Blanche Casagrande, chargée de communication au parc.

Au programme : plus de 7 kilomètres de balade sur 4 sentiers thématisés. "Un est dédié à la faune européenne, sur le sentier vert on retrouve les loups ou encore un sentier rouge avec la biodiversité mondiale menacée. Cette année, on en a ouvert un quatrième "Le Nouveau Monde", détaille la chargée de communication.

Il est dédié à l'Amérique du nord et ses espèces emblématiques comme les ours noirs, les bisons d'Amériques, des ratons laveurs, des moufettes et une meute de coyotes.

Des observatoires permettent au public de profiter de la vue et des animaux sans les déranger.

Vous pouvez également partir à la rencontre des animaux d'Europe le temps d'une expédition sauvage en safari train. "On a un véhicule defender avec plusieurs wagons qui part dans l'immense forêt tricentenaire. Il va entrer en immersion dans les immenses enclos des bisons d'Europe, les rennes, les cerfs, les chevaux de Przewalski ou encore les élans, les plus grands cervidés du monde", détaille Clément Leroux, directeur de la communication au parc.

Pour les plus petits, une ferme pédagogique est installée à l'entrée du parc. Pour Clément Leroux, c'est un "conservatoire d'espèces rares et anciennes". "On va trouver des espèces de notre patrimoine qui auraient pu un jour disparaître comme la vache vosienne, la chèvre lorraine, le porc basque ou le cheval ardennais".

330 000 visiteurs ont été accueillis en 2018 au parc animalier de Saint-Croix.

Et il est possible de prolonger l'expérience au parc en dormant sur place dans des cabanes ou des lodges.

Toutes les infos et les réservations sur : parcsaintecroix.com