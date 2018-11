AVP AQUAMAN & SPIDER-MAN

publié le 29/11/2018 à 16:00

SPIDER-MAN NEW GENERATION



Synopsis : Le film présente Miles Morales, un adolescent vivant à Brooklyn, et révèle les possibilités illimitées du Spider-Verse, un univers où plus d’un peut porter le masque…



> SPIDER-MAN New Generation Bande Annonce VF

Gagnez vos places pour les avant-première au Gaumont Comédie de Montpellier



AQUAMAN



Synopsis : Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est d’unir deux mondes opposés, la terre et la mer. Cette histoire épique est celle d’un homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers.



> Aquaman - Bande Annonce (VF)

Gagnez vos places pour les avant-premières au Gaumont Comédie de Montpellier et au CGR de Lattes