C'est le moment d'écrire à Saint-Nicolas !

publié le 29/11/2018 à 09:37

La capitale historique de Saint-Nicolas organise un concours. Il permet aux petits (et même aux grands !) d'écrire ou de dessine au patron des Lorrains.

A la clef : une réponse et peut-être un lot.

Un jury d’adultes et d’enfants se réunira pour récompenser les trois plus belles œuvres de chaque catégorie d’âge.



Vous pouvez envoyer vos productions avant le 5 décembre à l'adresse :

Saint-Nicolas

54210 Saint-Nicolas-de-Port

Les festivités de Saint-Nicolas sont prévues samedi 8 décembre à Saint-Nicolas-de-Port. Toutes les infos sur saintnicolasdeport.com