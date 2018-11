Dispositif " Point relais sécurité" pour les enfants à Nancy : une première en France

Elisabeth Laithier, adjointe à la politique familiale et la petite enfance a lancé le dispositif "Point Relais sécurité"

La ville de Nancy vient de lancer le dispositif « Point relais sécurité ». Une première en France. Objectif : permettre à un enfant perdu en ville ou qui se sent menacé de trouver refuge dans un commerce, une mairie de quartier ou une association. Pour le reconnaître, un autocollant est apposé sur la vitrine du magasin.

La campagne de sensibilisation aura lieu notamment dans les écoles

Le commerçant s'engage à accueillir l'enfant, appeler ses parents et si besoin, contacter la police municipale.

L'initiative a également pour but de rassurer les parents et de permettre aux petits de se repérer en cas de panique. En effet, les commerçants se mobilisent déjà naturellement lorsqu'un enfant est en difficulté.



Le macaron sera présenté dans toutes les classes des écoles. Une campagne de communication sera lancée également sur les réseaux sociaux et régulièrement en ville.



Une centaine de commerçants devraient, à terme, participer à l'initiative.



Toutes les infos sont à retrouver sur nancy.fr