Pierre Niney : " J'ai passé 4 mois à m'entraîner et pris presque 9 kilos de muscles "

Dans le film "Sauver ou périr" réalisé par Frédéric Tellier qui sort au cinéma aujourd'hui, Pierre Niney incarne le personnage principal : un pompier. Sa vie bascule lorsque, lors d'un incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. A son réveil, son corps, et notamment son visage, est brûlé.



Pour se mettre dans la peau du personnage, l'acteur a rencontré des accidentés de la vie mais aussi suivi les pompiers de Paris. Une préparation intense pour le jeune homme : " J'ai passé 4 mois avec eux, à m'entraîner, physiquement. Les exercices, les épreuves symboliques de la brigade avec un coach, avec des pompiers qui me conseillaient et m'entouraient. En intervention avec eux, sur pleins de choses différentes. Je dormais à la caserne, je partais la nuit, dans le camion, avec eux."

Et Pierre Niney a subi une vraie transformation physique : "J'ai pris presque 9 kilos de muscles que j'ai perdu dans la deuxième partie du film. L'idée était de me rapprocher physiquement le plus possible de ce que peut être un pompier de Paris et ensuite d'un accidenté de la vie pour me sentir au plus près des sensations du personnage."



L'acteur avait d'ailleurs posté sur Instagram une photo de lui torse nu, qui avait fait le buzz.

Quatre heures de maquillage par jour étaient nécessaires pour créer des brûlures sur tout son corps et notamment son visage.



Et les pompiers qui ont déjà vu le film l'ont approuvé. Pour le féliciter et le remercier de mettre leur métier à l'honneur, ils lui ont remis, le 18 septembre dernier, un titre de première classe honorifique lors d'une cérémonie officielle. Un moment que l'acteur avait partagé sur les réseaux sociaux.

Honoré de Recevoir ce matin le Grade de 1ère Classe Honorifique par l’Armée de Terre & le Général des @PompiersParis !

Suite au film SAUVER OU PÉRIR qui met en lumière les héros du quotidien (Pompiers, Infirmièr(e)s...) !!! pic.twitter.com/x6oT2nq7yF — Pierre Niney (@pierreniney) 18 septembre 2018