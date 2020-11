Découvrez les Bains d'Epsom à Nantes

publié le 20/11/2020 à 16:00

Toute cette semaine, Fun Radio Atlantique et Les Bains d'Epsom à Nantes vous offrent votre session de flottaison, le cadeau IDÉAL pour décompresser après une année 2020 tourmentée !



Oui, nous le savons: L'année 2020 a été une épreuve pour nous tous. Une période longue et difficile, des conditions de travail différentes, une pression, charge mentale...

Nous avons décidé de terminer cette année 2020 avec le cadeau parfait pour décompresser, et soutenir nos commerces de proximité: Une magnifique adresse intimiste en plein cœur de l'ile de Nantes pour se déconnecter de cette période difficile : Les Bains d'Epsom !

Calme, douceur, sérénité, confort, chaleur, ambiance tamisée... Vous commencerez par sélectionner l'odeur préféré de votre savon avant de vous glisser dans votre cabine après les quelques conseils de l'équipe des Bains d'Epsom.

Après une bonne douche, vous allez découvrir votre cabine de flottaison...

Porté(e) par une eau chaude riche en sel de magnésium, vous allez découvrir la sensation unique de l'apesanteur et les multiples bienfaits de la flottaison. Laissez votre corps et votre esprit flotter et se ressourcer, jusqu'à atteindre un niveau de relaxation profond.

Besoin de déconnecter ? De récupérer de l'énergie ? D’améliorer votre sommeil ou juste de prendre un temps pour vous ? Que vous soyez grand(e)s ou claustrophobes, nos bassins de flottaison sont utilisables par tous (sauf avis médical contraire).

Comment gagner?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio!

Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit:

> 02 722 531 71 et gagnez: votre session de flottaison aux Bains D'Epsom !

Pour augmenter ses chances de gagner? Likez et partagez la publication sur le Facebook de Fun Radio Atlantique!

Rajoutez Corentin sur instagram: @CorentinRadio pour plus d'informations: Après l'avoir testé, il en est ressorti entièrement détendu, et prêt à vous offrir ce moment unique!

" C'est incroyable, j'ai découvert pour la première fois la flottaison aux Bains d'Epsom, je ne m'attendais pas à ce que ça agisse autant sur moi ! Je suis ressorti détendu, et j'ai passé ma meilleure nuit ! Testé et approuvé, j'y retourne bientôt ! "



Comment écouter?

En voiture, chez vous, ou au travail:Que vous soyez à Saint Nazaire, en Pays Nantais, ou sur la Côte Atlantique, écoutez Fun Radio Atlantique depuis votre radio, sur le 103.4 (Nantes) et 103.6FM (Saint Nazaire)!

Modalités de jeu:

Fin de l'opération le vendredi 27 Novembre 2020.

1- Si le lot est à récupérer physiquement, il restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.