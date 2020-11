Offrez-vous la box DétonNantes

publié le 21/11/2020 à 15:00

Toute cette semaine, Fun Radio Atlantique vous offre votre box Saveurs DétonNantes !



Les Saveurs DétonNantes, c'est un regroupement d’artisans Nantais faisant la promotion du «Fait Maison», «Made in Nantes» à partir de produits locaux !

A l'origine du projet: Amélie, souhaitant mettre en avant les artisans et le savoir-faire Nantais, deux valeurs qui lui tiennent particulièrement à cœur.

Chaque mois, une nouvelle box contenant des expériences culinaires inédites et des découvertes d'artisans et producteurs de l’Atlantique à la Loire, contenant une boisson, trois produits salés et trois produits sucrés.

Dans votre box vous pourrez déguster et découvrir ces produits d'artisans/producteurs et restaurateurs locaux, et même les rencontrer !

Et le petit plus de la box des saveurs ? Elle contient des bons de réduction vous invitant à aller à la rencontre des producteurs. C’est donc aussi une aventure humaine à vivre dans cette box !

Comment gagner ?

Pour tenter votre chance, facile !

Likez et partagez la publication sur le Facebook de Fun Radio Atlantique pour gagner votre box !

Bonne chance la famille!

Modalités:

Tirage au sort jeudi; Les gagnants seront contactés par téléphone ou par mail.

1- Si le lot est à récupérer physiquement, il restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.