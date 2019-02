Dernier jour pour décider de l'avenir des anciens entrepôts militaires à Metz

publié le 28/02/2019 à 09:52

La ville de Metz a lancé un vote pour décider de l'avenir des anciens entrepôts frigorifiques militaires situé rue du Général Ferrié près de la porte des Allemands. Objectif : reconvertir ces bâtiments de plus de 200m².

Sur 12 projets, 2 ont été retenus. Celui du "Réfrigérateur" et celui des "Frigos Ardents".





"Le Réfrigérateur" est proposé par les artistes diplômés de l'Ecole Supérieure d'Art de Lorraine et un éco-designer. L'idée est de faire de l'endroit un espace de travail avec un lieu d'exposition ouvert au public géré par des artistes, un lieu de vie grâce à une restauration faite maison avec des produits locaux. Une rampe de skate sera installée tout comme un jardin et un potager suspendu ainsi que des ruches.

"Les Frigos Ardents" eux proposent un lieu de vie intergénérationnel à dimension culinaire, écolo, solidaire et culturelle avec une guinguette pendant la saison estivale. La création d'un restaurant solidaire, un incubateur de projets alimentaires, des projets de restauration ou encore une plateforme d'expression de la citoyenneté pour les associations et les collectifs citoyens.



Le détail des projets est à retrouver ici.



Seules conditions pour voter : avoir 16 ans et habiter dans la Métropole.

Le nom du lauréat sera connu la semaine prochaine.