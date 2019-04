Gagnez vos pass au Belfort Warrior Challenge

publié le 12/04/2019 à 13:00

Fun Radio Belfort présente: Le Belfort Warrior Challenge!

Le 4 mai 2019, vous avez rendez-vous à la Tour de la Miotte de Belfort au départ d’une course d’obstacles d'une dizaine de kilomètres! Pour parvenir à la ligne d’arrivée, il vous faudra courir, sauter, ramper, escalader, au sein même de la citadelle de Belfort dans laquelle vous aurez un accès privilégié. Sportifs du dimanche, amateurs, confirmés, trois formules sur-mesure vous sont proposées.





Chaque année, les bénéfices de la course seront reversés à une association, que vous pourrez découvrir en détails le jour de l’événement. Cette année, les Bleuets de France seront mis à l’honneur tout au long de la journée.

Le village Belfort Warrior Challenge

Vous ne vous sentez pas l’âme d’un coureur ? Vous souhaitez simplement passer un après-midi en famille à Belfort ? Vous voulez découvrir le projet ou en savoir plus sur le label French Warrior Project ? Ces raisons et tant d’autres vous conduiront au Village, situé au parking de l’Arsenal de Belfort. Escape Game géant, jeux gonflables, représentants des Bleuets de France vous occuperont et vous divertiront tout au long de la journée.

Rendez-vous à Belfort, en haut des remparts, le 4 mai toute la journée sur la ligne de départ, ou au Parking de l'Arsenal où vous pourrez profiter du Village Partenaires et de ses nombreuses activités !

Les inscriptions sont ouvertes!

Prêt à devenir le Warrior de Belfort?

