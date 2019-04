Participez au stage de foot avec l'ASM Belfort

publié le 05/04/2019 à 15:00

Toute cette semaine, Fun Radio Belfort et l'ASM Belfort vous offrent votre stage jeune de Football!

Participez à un stage avec les professionnels du club ASM Belfort!

Participez au prochain stage de Février du 15 au 19 Avril 2019 de 9h00 à 17h00.

Il est ouvert aux garçons et aux filles né(e)s entre 2006 et 2011, et peut être licencié(e) à l'ASMB FC, dans un autre club, ou non licencié(e), c'est ouvert à tous!

Le stage peut-être l'occasion de découvrir le football sous ses différents aspects et profiter également des multi-activités avec notamment du tennis-ballon, foot-pétanque, beahc-soccer, football bien sûr et pleins d'autres activités ludiques!

De nombreux cadeaux seront également distribués, notamment un maillot, des places pour assister à un match en National 2...

Les déplacements, et les repas pendant les horaires du stage seront pris en charge.

Retrouvez tous les détails et tarifs sur le site web de l'ASM Belfort.

Les entrainements à l'extérieur se feront au stade Mattler et les activités en salle se feront au gymnase du stade Serzian.

Comment gagner le stage?

Pour tenter votre chance, facile !

Assurez-vous que le.la participant.e est né(e) entre 2006 et 2011, et envoyez maintenant vos coordonnées ci-dessous pour participer au tirage au sort:

Likez et partagez la publication sur le Facebook de Fun Radio Belfort pour augmenter vos chances de gagner!

(Le formulaire peut mettre un peu de temps à apparaître):

Bonne chance la famille!

Modalités:Tirage au sort jeudi 11 Avril 2019; Les gagnants seront contactés par téléphone ou par mail.

1- Le lot restera à disposition du participant pendant 3 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Belfort-Montbéliard [100FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.