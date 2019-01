Gagnez vos places pour l'Axone tattoo show 2019

publié le 18/01/2019 à 16:00

Fun Radio Belfort présente l'Axone Tattoo Show, les 2 & 3 Février 2019 à l'Axone de Montbéliard !



En 2018, plus de 8 000 personnes se sont déplacées pour la première édition de l'Axone Tattoo Show.



Axone Tattoo Show 2018 - Fun Radio 2 Crédits : BFC | Date : 19/12/2018 3 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Axone Tattoo Show 2018 - Fun Radio 2 Crédits : BFC | Date : Axone Tattoo Show 2018 - Fun Radio Crédits : BFC | Date : Axone Tattoo Show 2018 - Fun Radio 4 Crédits : BFC | Date : 1 / 1 < > +

Retour de l'édition 2018 en images - Via BFC Events



Vous pensiez avoir tout vu ? Pour cette seconde édition, l'événement sera deux fois plus grandiose!

Au Programme :

Et pour soutenir cet événement majeur dans la région, l'Axone Tattoo Show possède sa marraine Kalie, du shop Kalie Art Tattoo à Paris!

Déjà présente en 2018, cette talentueuse artiste sera présente pour vous présenter son art.

Au programme 150 tatoueurs et exposants, avec des artistes français et étrangers, des artistes reconnus, et toujours des animations (défilés, concours, shows...) tout au long du week-end.

Ils seront parmi nous:

- Kalie Art Tattoo

> Kalie art tattoo, emblématique tatoueuse

-Thai Sacred Color (Tatoueurs transitionnels Thaïlandais)



Et pleins d'autres artistes à retrouver le 2 et 3 février 2019 pour cette 2ème édition avec Fun Radio!

Retrouvez toute la liste des invités sur le site des organisateurs



> Besoin de + d'infos?

Rendez vous sur la page facebook de l'évènement

Ouverture dès 10h à l'Axone de Montbéliard



Tarifs:

Accédez à la billetterie ici



Information importante: Vous pourrez vous faire tatouer sur place, mais nous vous conseillons de réserver en avance auprès de l'artiste que vous aurez choisi.

(En 2018, tous les tatoueurs étaient complets plusieurs mois à l'avance.)



Les meilleurs événements de la régions sont avec Fun Radio Belfort, 100FM!

Comment gagner?

Corentin vous envoie en l'air entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio!

Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit:

> 03 84 904 500 et gagnez vos places pour l'Axone Tattoo show 2 !

Pour augmenter ses chances de gagner? Parlez-en à vos amis, likez et partagez la publication sur le Facebook de Fun Radio Belfort!

Comment écouter?

En voiture, chez vous, ou au travail:

Que vous soyez à Lure, sur l'Aire Urbaine, dans le Sundgau ou en frontière Suisse près de Delle et Porrentruy, écoutez Fun Radio Belfort UNIQUEMENT depuis votre radio, sur le 100FM!

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux :

- Page Facebook: Page Fun Radio Belfort (Tenez vous informés de toute l'actualité de la région, des jeux et l'univers Fun Radio)

- Page Facebook: Corentin FunRadio (Retrouvez votre animateur en Franche-Comté)

- Instagram: @CorentinRadio (Retrouvez les photos, la story et discutez avec la team Fun Radio Belfort)

- Snapchat: Corentin.Radio (La story, les snaps à envoyer à toute l'équipe Fun Radio Belfort)

- Twitter: @CorentinRadio (Likez et retweetez Corentin en Franche-Comté)



Prêt, feu... SMASH !





Les meilleurs cadeaux sont à gagner avec Fun Radio Belfort, 100FM!



Modalités de jeu:

Fin de l'opération le vendredi 25 Janvier 2019.

1- Le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Belfort-Montbéliard [100FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.