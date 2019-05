publié le 24/05/2019 à 16:00

C'est l’événement à ne pas louper cet été et vous n'avez pas pris votre pass? :o

-Vous vous êtes précipités sur le site des Eurockéennes.fr mais vous avez constaté qu'il n'y avait plus de pass 4 jours jeunes?

-Ou alors vous n'avez plus une tune pour prendre vos pass?



Ma réaction quand mon payement a été refusé par ma banque pour acheter mes places des Eurockéennes pic.twitter.com/yaN3M2EE3n — hellosummer (@Ninon_brak) 19 mai 2018

Deux solutions! Envoyer votre facture à Bruno pour qu'il vous la paye, ou heureusement...

Fun Radio Belfort y a pensé pour VOUS, et vous a réservé les DERNIÈRES places! Venez vibrer du 4 au 7 juillet 2019 au son des artistes de la programmation des Eurockéennes, avec le pass 4 jours offert par Fun Radio Belfort!



Venez danser à quelques kilomètres de la ville de Belfort sur la presqu’île du Malsaucy, dans un cadre au charme naturel entouré de deux plans d’eau (le Malsaucy et la Verrone); Un emplacement unique pour un festival exceptionnel.

Les Eurocks cette année ça va être le feu, à mon avis meilleure début de prog depuis 2 ans ¿ #Eurocks2019 @eurockeennes — ¿¿¿¿ (@RomaneGrizi90) December 14, 2018

Dès l'ouverture des portes à 18h, découvrez la programmation de l'un des plus grands festivals de musique de France!

Comment gagner?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio!



Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit:

> 03 84 904 500 et gagnez votre pass 4 jours pour les Eurockéennes!

Et pour ceux qui ne peuvent pas écouter et qui travaillent? Likez et partagez la publication correspondante sur le Facebook de Fun Radio Belfort!

Comment écouter?

En voiture, chez vous, ou au travail:Que vous soyez à Lure, sur l'Aire Urbaine, dans le Sundgau ou en frontière Suisse près de Delle et Porrentruy, écoutez Fun Radio Belfort UNIQUEMENT depuis votre radio, sur le 100FM!

Besoin de plus d'infos?

Infos et renseignements sur le site des Eurockéennes, ou retrouvez-nous:

Le site des Eurockéennes

La Grande Scène, la scène Green Room, la Plage, et le club Loggia.

Prêt, feu... SMASH !



Les meilleurs événements de la région sont avec Fun Radio Belfort, 100FM!



Modalités de jeu:

Fin de l'opération le vendredi 31 mai 2019.

1- Le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Belfort-Montbéliard [100FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.