publié le 26/03/2019 à 18:00

Fun Radio Belfort a reçu dans ses locaux le DJ et producteur Axmos qui a accepté de répondre de nouveau aux questions de Corentin, afin d'annoncer en exclusivité sur Fun Radio son nouvel EP: From Somewhere, sorti le 22 mars 2019!



Vous ne connaissez pas encore Axmos ? Écoutez et découvrez son univers et tous ses titres sur son Soundcloud :



> Interview d'Axmos avec Lisko

En plus de pouvoir l'écouter chaque jour cette semaine sur le 100FM, découvrez l'interview complète du DJ, avec son invité surprise Lisko aux côtés de Corentin sur Fun Radio Belfort. Vous pourrez aussi écouter un extrait de son titre issu de son nouvel EP "Do you remember", fruit d'une collaboration entre Axmos et le rappeur Lisko:



> INTERVIEW: Axmos sort une exclu chez Fun Radio Belfort Crédit Média : Corentin Fun Radio | Durée : 07:12 | Date : 25/03/2019

Axmos nous parle de son actualité, mais surtout de son petit nouveau:

Un EP "From Somewhere" composé de 5 titres future bass, contenant notamment un titre "Do you remember". Une collaboration avec un jeune rappeur Nancéen: Lisko sur un titre électro-chill. Nous, on adore! Et vous, vous likez cette rencontre ?



AXMOS ft. LISKO - Do You Remember, un titre découvert en premier sur Fun Radio Belfort!

