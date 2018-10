Halloween en Lorraine, le SLUC en demi-finale de Leaderscup : l'actu de ce mercredi 31 octobre 2018

publié le 31/10/2018 à 09:37

François de Rugy est attendu ce matin à la centrale Huchet de Carling. Le ministre de la transition écologique doit rencontrer les salariés et les syndicats de la centrale à charbon à Saint-Avold. Il sera sur place vers 9h30 pour discuter de l'avenir du site. Le président de la République Emmanuel Macron veut fermer toutes les centrales.





La forêt de Haye près de Nancy a été officiellement classée en forêt de protection. Plus de 10 000 hectares de végétation sont concernés. Le décret publié hier garantit la pérennité des différents atouts du massif.

Défilé macabre aujourd’hui à Nancy. L’association L214 mettra en scène un cortège d’animaux sortis des abattoirs dans les rues de la ville. Objectif : profiter d’Halloween pour retracer ce que vivent les animaux dans les abattoirs. Rendez-vous de 18 à 20h depuis la place Maginot.





L'établissement français du sang de Lorraine joue les apprentis Dracula et profite d'Halloween pour tenter de recruter de nouveau donneurs. Les vacances scolaires et la période hivernale sont propices à des tensions dans les stocks. L'EFS vous donne donc rendez-vous dans ses locaux rue des dames à Metz et boulevard Lobau à Nancy mercredi avec décoration spéciales, déguisements, barbes à papas et bar à bonbons...





Nouveau spectacle nocturne spécial Halloween au parc Sainte-Croix. "Le sabbat du vieux chêne" sera joué ce soir et demain en plein air. Au programme : comédiens, danseurs, échassiers, monstres et cracheurs de feu. Le parc animalier reste ouvert pendant les vacances. L'entrée est gratuite pour les enfants entièrement déguisés.



En basket, le SLUC Nancy va en demi finale de Leaderscup. Les Cougars se sont qualifiés hier soir en prenant leur revanche contre Evreux. Score final : 84 à 56. Ils s'étaient déjà imposés pour le match aller avant d'être battus samedi en pro B.