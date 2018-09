Horr’Ordener Night au Fort de Vézelois

publié le 24/09/2018 à 16:00

Est ce que vous voulez frissonner ? Vivre la peur de votre vie ? Vous mesurer à vos plus grandes peurs?

La Horr'Ordener Night est de retour à l'automne 2018, organisée par l'association du Renouveau du Fort de Vézelois : Nouveaux décors, nouveaux personnages, un parcours rallongé... le Fort de Vézelois se transforme de nouveau en maison hantée pour vous faire frissonner !

S’appuyant sur les attractions de type « Maison Hantée », ce concept vous propose de participer à un parcours balisé dans le fort, où frissons et sursauts sont au rendez-vous : ambiance sonore angoissante, événements aléatoires, et présence d’une multitude de comédiens dont le but est de terrifier les courageux visiteurs…

Si vous sortez indemne de cette aventure, vous pourrez également profiter des animations proposées dans la cour d’honneur, d’une buvette et d’un stand de restauration jusqu’à 1h du matin.

Comment s'inscrire ?

Ouverture officielle de la billetterie le 1er octobre sur le site du Fort de Vézelois et pour plus de renseignements, direction la page Facebook de l'Horr'Ordener Night !



Les meilleurs événements de la région sont avec Fun Radio Belfort !

Retrouvez tous nos réseaux sociaux:

- Page Facebook: Page Fun Radio Belfort (Tenez vous informés de toute l'actualité de la région, des jeux et l'univers Fun Radio)

- Page Facebook: Page Corentin FunRadio (Retrouvez votre animateur en Franche-Comté)

- Instagram: @CorentinRadio (Retrouvez les photos, la story et discutez avec la team Fun Radio Belfort)

- Snapchat: Corentin.Radio (La story, les snaps à envoyer à toute l'équipe Fun Radio Belfort)

- Twitter: @CorentinRadio (Likez et retweetez Corentin en Franche-Comté)