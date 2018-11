La colère des infirmiè(e)s à Nancy

publié le 21/11/2018 à 07:15

Ils/Elles étaient une cinquantaine hier après-midi devant la Préfecture de Nancy. Un "cercueil" symbolique a été déposé devant les portes de la Préfecture. Les infirmièr(e)s manifestaient leur mécontentement face au plan santé 2022 présenté en septembre. Ils/Elles s'estiment oublié(e)s et le jugent médico-centré.

Les professionnel(le)s dénoncent notamment le manque de moyens aux infirmièr(e)s face au vieillissement de la population et de l'explosion des maladie chroniques. Ils/Elles réclament donc une revalorisation de leurs actes et une véritable intégration dans le parcours de soins.