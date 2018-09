La gastro dans le Grand Est, manifestations du personnel hospitalier en Lorraine : l'actu de ce jeudi 27 septembre 2018

publié le 27/09/2018 à 08:51

Des manifestations des personnels des hôpitaux sont prévus aujourd'hui en Lorraine. La CGT a appelé à la mobilisation dans les hôpitaux des 5 vallées, de Saint-Dié et Gérardmer. Le syndicat dénonce le manque de personnel, le recours systématique à des contractuels et le management agressif. Un rassemblement est donc prévu à midi à Raon-l’étape et à 15h à Saint-Dié et Gérardmer.





La gastro-enterite est en Lorraine. Avec 166 cas pour 100 mille habitants, la région Grand-Est se situe en effet au dessus du seuil épidémique fixé à 128. C'est également la région la plus touchée du pays.



82 millions d’euros vont être investis sur le site PSA Metz-Borny. L’usine a décroché la fabrication de la future boite automatique électrique pour véhicules hybrides. 400 salariés seront mobilisés. Objectif : produire au moins 600 000 boites par an. Les premières devraient sortir en 2022. La nouvelle chaîne de production sera installée dans la partie vide de l’usine.





Les jeunes de 17 ans fument de moins en moins de cannabis. C’est ce qui ressort d’une étude publiée par l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 39% des jeunes affirment avoir déjà essayé, le plus bas niveau depuis 2000. 7% sont des consommateurs réguliers. Ils sont plus nombreux dans le sud que dans le nord de la France.





S'offrir le pied gauche de Zidane, ce sera bientôt possible. L'association lorraine Ela qui lutte contre les leucodystrophies a convaincu le champion de faire mouler son pieds pour réaliser une œuvre en cristal de Baccarat. L'édition sera limitée à une centaine de pièce. Si l'ancien footballeur est droitier, c'est avec le pied gauche qu'il a marqué le plus beau de sa carrière en finale de ligue des champions en 2002. Pour se l'offrir, il faudra dépenser 40 000 euros. 14 commandes ont été effectuées.