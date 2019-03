La soirée Electro Loco est de retour au Moloco

publié le 29/03/2019 à 15:00

Toute cette semaine, Fun Radio Belfort et le collectif Brainstorm'X présente: Electro Loco #7, le retour de la soirée électro au Moloco



Les soirées « Electro Loco » de Brainstorm’X font leur grand retour au Moloco!Pour cette 7e soirée, attendez-vous à retrouver un plateau détonant à ravir vos oreilles comme vos yeux et embraser Le Moloco pour une nuit fantastique !

KIKO est l’une des références - légendaire - de la scène électronique française. Artiste prolifique et versatile depuis les années 1990 à Grenoble, il a écumé les clubs et festivals du monde entier aux côtés des plus grands DJ’s. Véritable touche-à-tout, il distille une musique destinée à un public exigeant.



Née du chaos techno des 90’s, le duo Brand New Bastards

(DJ Bouto et DJane Ki) se joue des clichés stylistiques et techniques. Leur registre live est un engrenage permanent où les vinyles et les machines analogiques s’entremêlent, restructurant techno-hop et dirty-breaks.



Tess Wassila est une Dj et productrice française basée à Nancy. Avec son style singulier, tout en finesse et en élégance, elle propose une techno sombre et puissante.



L’association Brainstorm’X sera représentée par Noxico, ainsi que par Boris Rockwell qui débutera la soirée.



En extérieur, vous retrouverez une performance street art, ainsi qu'un espace merchandising avec des produits street wear, et Américains par Wear industrie.





Une fois de plus : la soirée à ne pas manquer!

Horaires : 22h - 5h

Fin des préventes: 20h

Fermeture de la billetterie sur place: 2h



Départ navette Flexy Moloco: 5h

Infos sur:

