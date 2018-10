Participez à la Lanoween Arena 2018

publié le 04/10/2018 à 18:00

Evénement! Fun Radio Belfort et l'association Come And Play présentent le rendez-vous gaming INCONTOURNABLE à Héricourt!

Les 20 et 21 Octobre 2018, venez jouer en réseau, à la Lanoween Arena 2018!

Tout le week-end, tentez de remporter les lots mis en jeux pendant le tournoi Counter-strike : Globale Offensive !



Que vous soyez joueur débutant, confirmé ou simple visiteur, rendez-vous le 20 et 21 Octobre à Héricourt dans le Halle de la Cavalerie, 7 rue Martin Niemöller

Venez fêter Halloween autour d'une Lan-Party exceptionnelle : Une arène de près d'une centaine de joueurs mise en place et en réseau dans un espace de plus de 1000m2 !







Vous ne vous sentez pas trop l'âme d'un joueur ? Pas de soucis ! Vous pouvez également venir en tant que simple visiteur et assister au tournois, ainsi que profiter des divers stands et activités, services de restauration proposés.

Comment s'inscrire ?

Pour les joueurs, l'inscription est obligatoirement à faire par mail à postmaster@comeandplay.fr



Pour les visiteurs, l'entrée est gratuite et sans inscription

Plus d'infos :

Horaires visiteurs :

Samedi : 10h-22h

Dimanche : 10h-17h



Horaires joueurs :

Samedi : 10h-23h

Dimanche : 10h-18h



Rendez vous sur le site de Come and Play pour plus de renseignements.

