Nancy à 30km/h, 12 millions pour TCRM Blida : l'actu de ce jeudi 25 octobre 2018

publié le 25/10/2018 à 09:47

Le centre-ville de Nancy bientôt limité à 30km/h. Aujourd’hui, les deux tiers de la ville sont limités. La totalité du centre ville va voir la généralisation des zones 30 d'ici fin 2020. Seuls certains grands axes resteront limités à 50km/h comme le boulevard de Scarpone, la rue Marcel Brot, boulevard Lobau. Des ralentisseurs vont être également mis en place. les contrôles seront renforcés et les bandes cyclables seront mises en sécurité. Des places de stationnement vont être supprimés pour laisser la place aux deux roues. La vidéo-verbalisation sera installée pour les voitures et les vélos.





Laurent Hénart est à la présentation du tracé du tour de France. Le maire de la ville est à Paris aujourd’hui. La grande Boucle partira de Bruxelles. Une première dans l'histoire de la compétition. La ville pourrait accueillir le peloton de l’arrivée de l’étape du 9 juillet entre Reims et Nancy autour du stade Matter près du Boulevard d’Austrasie.



12 millions d’euros pour TCRM Blida. La somme va être injectée pour accueillir prochainement plus de 400 structures. Les travaux débuteront l’été prochain. 8 000 mètres carrés de batiments doivent être rénovés. La structure monte en puissance grace à Lor'n'Tech. Le site accueille actuellement 70 structures.





Début de la foire d’automne à la Pépinière à Nancy. Elle sera inaugurée cette après-midi. 17 manèges sont présents ainsi que de nombreux stands d’activités et de confiseries. Parmi les nouveautés : un manège de petits bateaux, un petit train et un bateau pirate. Rendez-vous de 14 à 19h du lundi au vendredi et de 13h30 à 19h le weekend et pendant les vacances.

Vous avez jusq’au 18 novembre pour en profiter.