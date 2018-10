Les lanceurs de pétards sanctionnés, manifestation à Metz : l'actu de ce mercredi 17 octobre 2018

Archives : début de rencontre entre le FC Metz et l'OL le 3 décembre 2016

publié le 17/10/2018 à 07:51

Un rassemblement est prévu aujourd’hui à Metz à l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère. Les citoyens sont attendu au pont Saint-George puis devant l’hôtel de ville. Au programme : lecture des articles de la Déclaration des droits de l’homme, témoignages et marche de la fraternité. Rendez-vous à partir de 17h15.





L'un des lanceurs de pétards du match Metz-Lyon écope de 6 mois de prison ferme. Deux supporters du FC Metz avaient lancé des pétards sur le gardien de but lyonnais Anthony Lopez le 3 décembre 2016. Le deuxième prévenu écope de 6 mois de prison avec sursis. Une nouvelle audience est prévu le 7 décembre prochain pour statuer des intérêts civils. Le FC Metz réclame 1,2 million d’euros de dommages et intérêts.

L’aéroport de Metz-Nancy-Lorraine a été évacué hier matin. 200 personnes ont dû quitter l’aéroport à cause d'une valise abandonnée. Les démineurs sont intervenus avant que tout rentre dans l'ordre sans incident. Le bagage avait été oublié.



L’ancien maire de Longuyon a été condamné. Pierre Mersch écope de 24 mois de prison dont 6 ferme et de 10 ans d’inéligibilité. Il était accusé d’avoir détourné près de 690 000 euros à des fins personnelles. L’ex-élu faisait voter des subventions et sollicitait les dons pour des aides humanitaires au Sénégal.