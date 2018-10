Manifestations des retraités, le Grand Est recycle les médicaments : l'actu de ce jeudi 18 octobre 2018

publié le 18/10/2018 à 07:15

Les retraités se mobilisent en Lorraine comme partout en France. 9 organisations syndicales les appellent à une journée nationale d'action aujourd’hui. ils réclament l'augmentation des pensions, la suppression de la hausse de la CSG et l'indexation des pensions sur les salaires. Dans la région, 3 manifestations sont prévues :à 10h30 devant la préfecture à Bar-le-Duc. A 14 heure place Maginot à Nancy et à 14 heure 30 devant la CPAM à Metz.





Thionville demande a nouveau la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Une décision qui fait suite aux signalements des riverains de fissures et d’affaissements de terrain. En cause : les intempéries de ses derniers mois. C’est la troisième fois en 2 ans que la mairie réclament l’état de catastrophe naturelle. Les riverains concernés sont invités à se faire savoir avec photos à l’appui jusqu’au 30 novembre.



Le Grand Est champion du recyclage des médicaments. Selon l’association Cyclamed, le geste citoyen est un réflexe dans la grande région. L’année dernière, 180 grammes de médicament a été récupéré par habitants contre 164 au niveau national. Aujourd’hui, plus d’un tiers des médicaments non utilisés sont jeté à la poubelle sans être valorisés.





Premier forum de l’emploi aujourd’hui à Hagondange. Il est organisé à la salle des fêtes. 40 employeurs proposent une centaine de postes. Rendez-vous de 14h à 17h.