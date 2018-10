Un bébé fourmilier géant au zoo d'Amnéville, Christelle Brua meilleure pâtissière du monde : l'actu de ce jeudi 11 octobre 2018

publié le 11/10/2018 à 10:07

Onze personnes secourues en mer par l’Aquarius sont accueillies dans le Grand Est. Elles ont été orientées vers différents centres d’hébergement dans les départements de l’Aube, de la Haute-Marne et des Vosges. Ces personnes, 4 femmes et 7 hommes sont originaires de Libye.



Les fourmiliers géants ont donné naissance à un petit vendredi dernier au zoo d'Amnéville. Une naissance exceptionnelle en captivité. Le bébé pèse 1 kilo et demi et commence à s'agripper au dos de sa maman. Les soigneurs lui donneront un nom dans quelques semaines lorsqu’ils connaitront le sexe. Le fourmilier géant est une espèce gravement menacé par la déforestation et le trafic.



Le bébé fourmilier - crédit photo : zoo d'Amnéville

La meilleure patissière du monde est mosellane. Christelle Brua originaire de Sarrebourg a été consacrée par l’association Les grandes tables du monde qui réunit 174 établissements de la planète. Elle officie en ce moment comme cheffe pâtissière auprès de Frédéric Anton à Paris qui compte 3 étoiles au Michelin.



En handball, les dragonnes de Metz ont battu Nice hier soir pour la 8ème journée de LFH. Score final : 31 à 21. Les messines reste sur un sans faute depuis le début de la saison régulière. Elles sont premières au classement.