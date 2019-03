Venez soutenir Cardio Franche-Comté en faisant du sport

publié le 11/03/2019 à 10:00

Fun Radio Belfort, et la salle de sport Elancia Belfort soutiennent Cardio Franche-Comté! Pour soutenir, il vous suffira simplement de faire du sport!

Venez montrer votre soutien et faites du sport pour la bonne cause du 11 au 30 mars au club Elancia de Belfort (Près de Gifi à l'entrée de la ville), c'est totalement gratuit!Chaque mouvement des participants sur les machines de cette salle seront comptabilisés, et l'argent sera reversé en fonction des efforts effectués à l'association Cardio Franche-Comté.



Cardio Franche-Comté

Le challenge est ouvert à TOUS, toute personne adhérente ou non peut venir cumuler des moves (méthode de calcul de vos mouvements sportifs) pour aider à soutenir la lutte contre l’obésité et la sédentarité. On compte sur vous!

Vos efforts récompensés!

Les 3 premières femmes et les 3 premiers hommes qui collectent le + de moves durant le challenge de soutien remporteront de beaux cadeaux à découvrir sur la page Facebook Elancia Belfort.Et pour 1 000 moves collectés, un t-shirt vous est offert!



Infos pratiques



Participez au challenge jusqu'au 30 mars.

ADRESSE:

1 rue de Besançon (Près du Gifi à Belfort)

90 000 Belfort

03 84 28 30 55



Alors, prêt à vous remettre au sport pour la bonne cause?

Retrouvez tous nos réseaux sociaux:

- Page Facebook: Page Fun Radio Belfort (Tenez vous informés de toute l'actualité de la région, des jeux et l'univers Fun Radio)

- Page Facebook: Page Corentin FunRadio (Retrouvez votre animateur en Franche-Comté)

- Instagram: @CorentinRadio (Retrouvez les photos, la story et discutez avec la team Fun Radio Belfort)

- Snapchat: Corentin.Radio (La story, les snaps à envoyer à toute l'équipe Fun Radio Belfort)



- Twitter: @CorentinRadio (Likez et retweetez Corentin en Franche-Comté)



La radio du son dancefloor sur le territoire de Belfort, c'est Fun Radio, 100FM!